Einmal mehr klares Statement: Zurück in die Zukunft: Darum wird es keine Fortsetzung geben

1 Keine Neuauflage für "Zurück in die Zukunft" mit Michael J. Fox (l.) und Christopher Lloyd. Foto: imago/United Archives

Enttäuschung für Fans der Filme: Bob Gale erteilt Spekulationen um eine Neuauflage von "Zurück in die Zukunft" einmal mehr eine Absage.











Link kopiert



Das Finale von "Cobra Kai" heizte im Februar 2025 Diskussionen um eine Fortsetzung von "Zurück in die Zukunft" an. In der letzten Folge des "Karate Kid"-Serienablegers waren die beiden "Cobra Kai"-Schöpfer Josh Heald und Jon Hurwitz zu sehen. Sie diskutierten darüber, wie sie eine Serienfortsetzung von "Zurück in die Zukunft" in Gang setzen könnten - ähnlich wie sie das bei "Karate Kid" getan haben.