1 Werden Jeff Bezos und Lauren Sánchez bald Mann und Frau sein? Foto: ddp/EMPICS/Doug Peters

Nach rund zwei Jahren Verlobung soll es nun so weit sein: Jeff Bezos und Lauren Sánchez sollen laut Medienberichten eine sommerliche Hochzeit in Venedig planen.











Link kopiert



Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) und seine Verlobte Lauren Sánchez (55) werden offenbar noch dieses Jahr in Venedig heiraten. Das berichtet "Page Six". Demnach ist eine Sommerhochzeit in Italien geplant.