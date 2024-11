Einladung zur Abendkonferenz: Wie gefährlich wird Donald Trump?

1 Unsere Redakteure beantworten am 14. November die Fragen unserer Abonnentinnen und Abonnenten. Foto: dpa/Archiv

Donald Trump wird 47. Präsident der USA. Wie radikal wird seine zweite Amtszeit? Was haben die Europäer – und insbesondere die Deutschen – von ihm zu erwarten? Diese und weitere Fragen diskutieren wir in unserer nächsten Abendkonferenz.











Am 5. November haben die USA gewählt. Donald Trump siegte überraschend klar gegen Kamala Harris. Was wird er als 47. US-Präsident als erstes unternehmen? Wie radikal wird seine zweite Amtszeit? Was haben die Europäer – und insbesondere die Deutschen – von ihm zu erwarten? Auf welche Außen- und Wirtschaftspolitik müssen wir uns einstellen?