Einladung zur Abendkonferenz: Neuwahlen im Februar – kommt Deutschland aus der Krise?

Selten hat eine Bundestagswahl in Deutschland in derart turbulenten weltpolitischen Zeiten stattgefunden. Entsprechen viele Fragen stellen sich. Unsere Redakteurinnen und Redakteure werden sie am 20. November in einer Abendkonferenz beantworten.











Nachdem sich der Pulverdampf der parteipolitischen Scharmützel verzogen hat, ist klar: Am 23. Februar wird der neue Bundestag gewählt. Selten hat ein Machtwechsel in so turbulenten weltpolitischen Zeiten stattgefunden, was viele Fragen drängender macht und manche Besorgnis auslöst. Können wichtige, die Bundesrepublik stärkende Regierungsvorhaben vorher noch umgesetzt werden? Entsteht ein Machtvakuum, das von geopolitischen Konkurrenten ausgenutzt werden kann? Zerbricht die Konsensdemokratie unter dem Druck populistischer Parteien? Geht aus dieser Wahl eine stabile Regierung hervor? Und was sind die Auswirkungen für Baden-Württemberg?

„Kommt Deutschland aus der Krise?“ – diesem Thema widmen wir unsere nächste digitale Abendkonferenz am Mittwoch, den 20. November ab 19.30 Uhr. Tobias Peter, Chef des Berliner Parlamentsbüros von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten, wird zusammen mit der landespolitischen Themenkoordinatorin Annika Grah diese und andere Themen in einer Abendkonferenz für unsere Leserinnen und Leser erörtern. Joachim Dorfs, Chefredakteur der Stuttgarter Zeitung, moderiert diese Abendkonferenz. Im Vorfeld wie auch in der Veranstaltung können Sie Fragen und Anregungen zu diesem Thema einreichen und sich für die Teilnahme anmelden. Lesen Sie auch So können Sie sich anmelden Die Abendkonferenz ist exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten unserer Zeitung und findet über Zoom statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Für die Anmeldung müssen Sie sich bitte einmalig mit Ihrer Kundennummer auf unserem Portal https://zeitung-erleben.de registrieren. Nach erfolgreicher Registrierung können Sie sich über diesen Link https://www.zeitung-erleben.de/abendkonferenz für die Abendkonferenz anmelden. Halten Sie dafür bitte Ihre Kundennummer bereit. So können Sie Ihre Fragen einreichen Fragen zum Thema können gerne vorab per E-Mail an chef@stzn.de (Betreff: Abendkonferenz) oder am Abend über die Chat-Funktion bei Zoom gestellt werden.