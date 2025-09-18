Einladung mit besonderem Cocktail: Donald Trump und das Staatsbankett neben der wunderschönen Kate

Am Mittwochabend haben die britischen Royals zu einem der Höhepunkte des Besuchs von Donald Trump, einem imposanten Staatsbankett, geladen. Vor allem über seine Sitznachbarin Prinzessin Kate dürfte der US-Präsident sich gefreut haben.
Mit viel Prunk, einem aufwendigen Drei-Gänge-Menü und einem besonderen Cocktail hat König Charles III. (76) 160 geladene Gäste zu einem Staatsbankett auf Schloss Windsor empfangen - im Rahmen eines Staatsbesuchs von US-Präsident Donald Trump (79). Zu den Gästen gehörten weitere mächtige Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft.