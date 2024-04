1 Wie verteilt sich das Einkommen über Stuttgart? Unser Einkommensatlas zeigt es. Foto: Adobe Stock/Montage: Marie Scholz

Stuttgart gehört zu den wohlhabendsten deutschen Städten, doch auch hier gibt es soziale Unterschiede - oft auf kleinem Raum. Dass sich Arm und Reich in vielen Stadtteilen mischen, hat auch mit hohen Mieten zu tun.











Die Unterschiede liegen in Stuttgart oft gar nicht so weit auseinander: Das Einfamilienhaus im Grünen steht vielfach in Sichtweite von in die Jahre gekommenen Wohnblöcken. Die Bewohner sind fast Nachbarn, doch sie trennen nicht nur ein paar Straßen, sondern häufig auch Geld.