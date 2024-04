1 Blick über den Neckar auf Stuttgart-Münster. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko/Montage: Marie Scholz

Wohnen am Fluss ist in Stuttgart die absolute Ausnahme. Obwohl der Neckar durch mehrere Stadtbezirke fließt, profitieren nur wenige Wohngebiete davon, das Wasser vor der Haustür zu haben – zumindest, wenn es nach Stephan Kippes vom Immobilienverband Deutschland (IVD) geht. „Während andere Städte sehr viel aus ihren Flüssen machen, ist das in Stuttgart noch nicht so der Fall“, sagt er.