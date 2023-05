Einkaufszentrum in Waiblingen

1 Außen hat sich der Remspark bisher kaum verändert, aber hinter den Kulissen wird mit Hochdruck an der Revitalisierung gearbeitet. Foto: Frank Rodenhausen

Es tut sich etwas hinter den Kulissen des Remsparks. Außer an der Renovierung wird offenkundig auch an einem Belegungskonzept für das Waiblinger Einkaufszentrum gearbeitet. Mehrere Mieter stehen wohl fest.









Die Übersichtstafel am Eingang zeigt die Entwicklung der vergangenen Monate deutlich auf: Nahezu jede der einst 35 Positionen ist mit einem schwarzen Filzstift ausgestrichen worden. Nur noch drei Unternehmen haben im Remspark an ihrem Geschäftsbetrieb festgehalten: die Filialen der Schuh- beziehungsweise Jeanshandelsketten Deichmann und New Yorker sowie ein Nagelstudio. Doch hinter den Kulissen sind Handwerker und Planer offenkundig mit der Wiederbelebung des Einkaufszentrums einige Schritte weiter gekommen. Das zumindest legt eine Wasserstandsmeldung des neuen Eigentümers nahe.