Einkaufszentrum in Stuttgart: Mann mit großem Messer löst Polizeieinsatz im Milaneo aus – Beamte zücken Waffen

Ein Mann mit einer Stichwaffe hat am Samstag für einen Polizeieinsatz im Milaneo gesorgt. Verletze gab es offenbar keine. Was bislang bekannt ist.

Ein Mann hat am Samstag für einen Polizeieinsatz im Stuttgarter Einkaufszentrum Milaneo gesorgt. Videobilder, die unserer Redaktion vorliegen, zeigen den Tatverdächtigen in dem Bereich des Einkaufszentrums, in dem normalerweise Waren angeliefert werden. Offenbar hatte der Mann eine größere Stichwaffe dabei. Das Video zeigt zwei Beamte mit gezückten Schusswaffen vor dem Mann.

Der Verdächtige war gegen 19.30 Uhr auf der Wolframstraße in Richtung Schlossgarten geflüchtet, sagte ein Zeuge, der ihn filmte. Offenbar war ein Großaufgebot der Polizei im Einsatz, unter anderem auch ein Hundeführer.

Polizeieinsatz im Milaneo: Tatverdächtiger festgenommen

Die Polizei bestätigte unserer Redaktion am Montagmorgen auf Nachfrage den Einsatz. Der Tatverdächtige sei am Samstag festgenommen worden. Bei der Stichwaffe wollte die Polizei nicht von einer Machete sprechen. Es habe sich eher um ein größeres Messer gehandelt, so eine Sprecherin.

Weitere Details, etwa zum Hintergrund oder möglichen Verletzten, konnte die Polizei zunächst nicht nennen.