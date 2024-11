Einkaufszentrum in Ludwigsburg: Flüchtender Ladendieb verletzt Kunden

Einkaufszentrum in Ludwigsburg

1 Die Polizei stellte den Rucksack des Mannes sicher. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Zwei Männer fallen dem Personal eines Ladens durch ihr Verhalten auf. Sie sollen ihre Taschen öffnen – stattdessen ergreift einer der beiden die Flucht.











Ein vermeintlicher Ladendieb hat auf seiner Flucht im Breuningerland in Ludwigsburg am Donnerstag einen Kunden verletzt. Wie die Polizei mitteilt, waren der Unbekannte und ein Begleiter gegen 14 Uhr dem Personal eines Ladens durch ihr verdächtiges Verhalten aufgefallen, woraufhin die beiden Männer aufgefordert wurden, ihre Taschen zu öffnen. Einer der beiden nahm darauf die Beine in die Hand.