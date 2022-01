1 Der 32-Jährige hatte wohl gegen die Maskenpflicht verstoßen. (Symbolbild) Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Ein 32-Jähriger befindet sich wohl ohne Mund-Nasen-Schutz in einem Einkaufszentrum in Bad Cannstatt. Als ihn ein Sicherheitsmitarbeiter darauf anspricht, eskaliert die Situation.















Stuttgart-Bad Cannstatt - Ein Streit zwischen zwei 21 und 24 Jahre alten Sicherheitsleuten und einem 32-jährigen Mann ist am Mittwochabend in einem Einkaufszentrum in der Wildunger Straße in Stuttgart-Bad Cannstatt eskaliert. Alle drei Männer trugen Verletzungen davon, der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Wie die Polizei berichtet, befand sich der 32-Jährige gegen 18.30 Uhr offenbar ohne Mund-Nasen-Schutz in dem Einkaufszentrum. Als ihn der 21-jährige Sicherheitsmitarbeiter darauf ansprach, reagierte der Mann aggressiv, beleidigte den Mitarbeiter und weigerte sich, eine Maske aufzuziehen.

Alle Beteiligten werden verletzt

Aus diesem Grund wollte der 21-Jährige die Personalien aufnehmen, um dem Mann ein Hausverbot auszusprechen. Daraufhin versuchte der 32-Jährige, das Einkaufszentrum zu verlassen, ohne seine Personalien zu nennen.

Dies bemerkte wiederum der 24-jährige Sicherheitsmann und stellte sich ihm in den Weg. Dabei kam es zu einer Schlägerei zwischen den Sicherheitsleuten und dem Verdächtigen, bei der die drei Beteiligten verletzt wurden. Rettungskräfte brachten den 21-Jährigen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Polizeibeamte nahmen den 32-Jährigen vorläufig fest und übergaben ihn anschließend an den Rettungsdienst. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-3600 zu melden.