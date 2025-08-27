Einkaufszentrum: EM Friseursalon im Breuningerland Ludwigsburg schließt
Im Breuningerland Ludwigsburg steht ein Wechsel bevor. Foto: Breuningerland Ludwigsburg

Nach mehr als 50 Jahren schließt der EM Friseursalon im Breuningerland Ludwigsburg.

Seit 1973 werden Kundinnen und Kunden im EM Friseursalon im Breuningerland Ludwigsburg die Haare geschnitten – der Friseur gehört damit zu den ersten festen Instanzen des Einkaufszentrums, das 1973 eröffnet hat und seither mehrmals erweitert wurde. Nun schließt der Salon zum 30. August „aus persönlichen Gründen“, heißt es auf der Webseite. „Wir danken Ihnen für Ihre jahrelange Treue und für die oftmals sehr persönliche Beziehung, die sich über die Zeit aufgebaut hat.“ Man sei stolz und dankbar über die Kunden und wünsche ihnen alles Gute.

 
Den Friseursalon gibt es seit der Eröffnung des Breuningerlands 1973. Foto: Kraufmann

1950 eröffnete Ernst Murrmann seinen ersten Friseursalon in der Waiblinger Innenstadt – sein Sohn Ulrich Murrmann, der heute noch täglich im Salon vorbeikommt, gründete dann vor etwas mehr als 50 Jahren die Filiale in Ludwigsburg. „Wir bedauern sehr, dass ein so geschätzter und langjähriger Partner unser Haus verlässt – insbesondere, da der Salon für viele Kundinnen und Kunden ein fester Bestandteil ihres Besuchs bei uns war“, schreibt die Centermanagerin.

Zum weiteren Umgang mit der freiwerdenden Fläche könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch keine konkreten Angaben machen. „Gespräche und Überlegungen zur Nachvermietung stehen am Anfang.“ Eine ausgewogene und attraktive Branchenmischung im Center sei weiterhin ein wichtiges Anliegen, und man prüfe verschiedene Optionen sorgfältig.

 