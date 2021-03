Einkaufszentrum Agnes in Göppingen

5 Der Brand brach in einem im Bau befindlichen Parkhaus in der Göppinger City aus. Foto: SDMG/Kohls

Während Bauarbeiten an einem Parkhaus beim Einkaufszentrum Agnes in der Göppinger Innenstadt ist am Freitagmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Göppingen - Die Feuerwehr ist am Freitagmittag zu einem Großeinsatz in die Göppinger Innenstadt ausgerückt. In einem im Bau befindlichen Parkhaus, das zu dem Einkaufszentrum Agnes gehört, war es zu einem Brand gekommen.

Wie die Polizei berichtet, hatten Zeugen kurz vor 12 Uhr Rauch auf der Baustelle, die sich im Bereich der Bleichstraße befindet, eingegangen. Außerdem war auch ein Notruf von den Bauarbeitern eingegangen, die zuvor auf dem zweiten Parkdeck Bitumenbahnen verlegt hatten und diese verschweißen sollten. Dazu erhitzten sie Bitumen in einem Kessel. Wenige Minuten später ging die Masse in Flammen auf. Durch die Hitze wurden sowohl die Geschossdecke als auch Abdeckplanen beschädigt, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Warnung an die Anwohner

Während die Feuerwehr den Brand löschte, wurden die Anwohner gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Warnung konnte allerdings schon wenige Minuten später aufgehoben werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache des Brandes auf, die Ermittler gehen momentan von einem Defekt am Bitumenkocher aus. Den Sachschaden schätzen die Verantwortlichen der Firma derzeit auf rund 30.000 Euro.