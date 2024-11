„Einkaufsnächtle“ in Rutesheim: Händler zeigen Präsenz

Die Geschäfte im Ortskern an diesem Freitag bis 24 Uhr geöffnet. In jedem Laden wird etwas für die Kunden geboten.

Wie wird eine Innenstadt zu einem Ort, an dem sich Menschen gerne aufhalten? Wie schaffen es Einzelhändler und Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger als Kunden zu gewinnen? Aus diesen Überlegungen heraus haben sich einige Geschäfte in Rutesheim zusammengetan und veranstalten an diesem Freitag, 8. November, von 18 Uhr an bis 24 Uhr ein Rutesheimer „Einkaufsnächtle“. Das konzentriert sich vorwiegend auf die Ortsmitte.

„Wir möchten die Menschen zum Bummeln und zu einem schönen Abend einladen“, sagt Mitorganisatorin Bianca Brinner, die unter anderem das Rutesheimer Wimmelbuch herausgebrachte. Sie selbst hat sich für dieses Event ein kreatives Programm für Kinder ausgedacht, welches sie in den Räumen der Kreissparkasse anbietet. Ebenfalls an dieser Aktion sind beteiligt ein Elektrohandel, ein Rad-, Mode, Blumen- oder Immobiliengeschäft. Ein Optiker ist dabei, Feinkostläden, Mental Sportroom, ein Kosmetikstudio, ein Geschenkladen, die Post oder auch die Kreissparkasse. „Uns ist es wichtig, den Rutesheimern zu zeigen, dass wir für sie da sind, in jedem Geschäft wird etwas für die Kunden geboten, zudem gibt es Essensstände“, sagt Bianca Brinner, die extra Postkarten für diese Einkaufsnacht entworfen hat, die man an diesem Abend mit der Post wegschicken kann. Auch das Booklet stammt aus ihren Händen – ein kleiner Wegweiser für die Kunden über die Geschäfte im Rutesheimer Ortskern. „Vor allem möchten die beteiligten Einzelhändler, die auch auf den Werbeplakaten zu sehen sind, an diesem Abend Präsenz zeigen und mit den Leuten ins Gespräch kommen“, sagt Brinner. Ziel ist es natürlich auch, die Kaufkraft im Ort ankurbeln, die Menschen zu animieren, in lokalen Geschäften einzukaufen oder bestenfalls neue Auszubildende zu finden.

Bürgermeisterin Susanne Widmaier begrüßt die Aktion. „Die Stadt Rutesheim arbeitet gerne und gut mit den Gewerbetreibenden, den Vereinen und Kirchen zusammen. Selbstverständlich unterstützen wir dieses Engagement und natürlich wird auch die neue Wirtschaftsförderin Erika Haak vor Ort sein.“ Sie selbst plane auch zu kommen.

Viele Events sind im kommenden Sommer geplant

Im Vorfeld stand die Stadt für mögliche Fragen zur Verfügung, zudem bewarb sie diese Aktion unter anderem in den sozialen Medien. „Gerade unterstützen wir auch die Planung von weiteren Events im kommenden Sommer vor unserem Rathaus und in der Innenstadt. Alles was sich positiv auf die Belebung unserer Innenstadt auswirkt, wird von uns intensiv unterstützt. Beispielsweise auch durch die Vernetzung von verschiedenen Akteuren“, sagt Widmaier. „Der Branchenmix bei uns wirkt sich positiv aus, man kann bummeln und wird gut beraten, der Kunde steht im Vordergrund und kommt gerne zu uns. Man kann sich ins Café setzen, findet Gastronomie aber auch die Möglichkeit, schöne Dinge zu erwerben.“

Ein kundenfreundliches Parkkonzept

Ein Grund für die Belebung der Innenstadt sei auch das Parkraumkonzept: Freies Parken mit Parkscheibe etwa. „Bei uns herrscht zudem eine überdurchschnittliche Sauberkeit, täglich wird von Hand gereinigt.“ Die Aufenthaltsqualität werde durch die Freiraumgestaltung wie Bepflanzung, Bänke, Kübel, Trinkbrunnen oder Bach oder einem Bachlauf verstärkt. „Immer wird uns bestätigt, dass sich alle Akteure durch die Verwaltung sehr gut unterstützt fühlen und wir in Rutesheim nicht verhindern, sondern ermöglichen“, sagt Widmaier.

Die Rutesheimer Läden hätten durch Corona gelitten, seien aber mit verschiedenen Projekten unterstützt worden. „Den meisten geht es wieder recht gut“, sagt die Bürgermeisterin. „ Für eine Stadt unserer Größe haben wir eine sehr gut funktionierende Innenstadt, darauf ruhen uns nicht aus, sondern tun alles dafür, dass es so bleibt.“ Inzwischen sei aber auch das reduzierte Konsumverhalten der Menschen ein Problem. Daher begrüßt die Stadt die Aktion umso mehr.