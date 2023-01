1 In Marbach haben sich zwei Männer wegen des Tragens der Maske in die Haare bekommen. Foto: imago/Thomas Trutschel

Eine Meinungsverschiedenheit zweier Männer in Marbach endete für den einen zunächst in der Glasvitrine einer Bäckerei und dann im Krankenhaus.















Link kopiert

Sie waren sich offenbar im Bezug auf das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Supermarkt nicht einig: Zwei Männer, 57 und 68 Jahre alt, gerieten jedenfalls am Dienstag gegen 12.50 Uhr im Kassenbereich eines Einkaufsmarktes in der Rielingshäuser Straße in Marbach in Streit.

Der 68-Jährige ging seinen Kontrahenten auch körperlich an. Der 57-Jährige wehrte den Angriff ab, woraufhin der Angreifer ins Straucheln kam und gegen die Glasvitrine einer Bäckerei flog. Durch den Sturz erlitt der 68-Jährige leichte Verletzungen.