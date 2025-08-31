Einkaufscenter in Essen: Auto erfasst Familie auf Parkdeck - fünf Verletzte

Eine Autofahrerin möchte vorwärts ausparken und gibt Gas. Der Wagen schießt in dem Moment vor, als eine Familie mit drei Kindern vorbeigeht.
– Ein Auto hat eine fünfköpfige Familie auf dem Parkdeck eines Einkaufscenters in Essen erfasst. Die zwei Erwachsenen und drei Kinder wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht, wie Feuerwehr und Polizei mitteilten. Im Zuge der Unfallaufnahme habe ein aggressiv auftretender Angehöriger der Familie einen Polizeibeamten gekratzt und verletzt, hieß es zudem.