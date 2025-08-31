Einkaufscenter in Essen: Auto erfasst Familie auf Parkdeck - fünf Verletzte

Eine Autofahrerin möchte vorwärts ausparken und gibt Gas. Der Wagen schießt in dem Moment vor, als eine Familie mit drei Kindern vorbeigeht.

– Ein Auto hat eine fünfköpfige Familie auf dem Parkdeck eines Einkaufscenters in Essen erfasst. Die zwei Erwachsenen und drei Kinder wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht, wie Feuerwehr und Polizei mitteilten. Im Zuge der Unfallaufnahme habe ein aggressiv auftretender Angehöriger der Familie einen Polizeibeamten gekratzt und verletzt, hieß es zudem.

In dem Parkhaus hatte zuvor eine 60 Jahre alte Autofahrerin vorwärts ausparken wollen und dabei stark beschleunigt, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen schoss demnach genau in dem Moment nach vorn, als die Familie vorbeilief. Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag.

Drei Kinder gerieten unter das Auto

Drei Kinder der Familie im Alter von sieben, 13 und 14 Jahren gerieten unter das Fahrzeug. „Zwei von ihnen konnten sich selbstständig befreien, ein drittes Kind war unter dem Pkw eingeklemmt“, hieß es. Eine 14-Jährige klemmte so fest, dass die Feuerwehr sie befreien musste. Sie wurde schwer verletzt. Auch am Sonntag wurde sie Angaben nach noch stationär behandelt.

Im Verlauf des Vorfalls seien mehrere Familienangehörige auf das Parkdeck gekommen. Dabei wurde ein 44-Jähriger gegenüber den Beamten aggressiv und ausfällig. So habe er die Aufforderung missachtet, Abstand zu den Rettungskräften einzuhalten. Als ein Polizist ihn mit der Hand wegschob, kratzte der Mann den Beamten und verletzte ihn mit einer Zigarette. Daraufhin wurde er von den Einsatzkräften gefesselt und dem Gewahrsam zugeführt, wie es hieß.