Die XXL-Blumenkübel sind bunte Farbtupfer und auch ein Baustein im Konzept, die Aufenthaltsatmosphäre in den Einkaufsbereichen zu verbessern. So freuten sich auch viele Händler in der Fellbacher Bahnhofstraße, als die Einkaufsmeile 2022 mit den Kübeln bestückt wurde. Mit den blühenden Farbklecksen sollen die Atmosphäre in der Innenstadt aufgewertet und mehr Aufenthaltsqualität geschaffen werden.

Doch derzeit ist die Freude an den großen Pflanzkübeln getrübt – jedenfalls an denen, die nahe der Pauluskirche postiert sind. „Schauen Sie mal“, sagt Erich Theile und zeigt auf das große Gefäß, „so sieht das ja nach nichts aus.“ So gebe der Blumenkübel ein trauriges Bild ab. Viel bloße Erde ist zu sehen, nichts Blühendes. Wenn man vergleiche, was an anderen Plätzen rund ums Rathaus und der Schwabenlandhalle an Blütenreichen aufgeboten werde, sei das umso ernüchternder, sagt der Anwohner.

Kübel lädt dazu ein, als Mülleimer missbraucht zu werden

Mit wenig finanziellen Mitteln könne man den XXL-Kübel doch aufwerten, sodass der Anblick Freude mache. „So wie das jetzt aussieht, ist das ja geschäftsschädigend“, sagt Theile, und das lade dazu ein, dass der Kübel als Mülleimer missbraucht werde. Eine Zigarettenkippe liegt schon mal darin.

Das mobile Grün wurde 2021 in Fellbach eingeführt, auch um nach Corona mit seinen Lockdowns den Handel mit positiven Rahmenbedingungen zu unterstützen. Foto: Eva Schäfer

„Da gehört etwas mehr Liebe hinein bei der Bepflanzung“, sagt er. Der CDU-Stadtrat erinnert daran, dass man die XXL-Kübel eigens dafür angeschafft habe, um für ein attraktiveres Umfeld auch in den Einkaufszonen zu sorgen. Inka Steinhauer von dem Geschäft Sailers's Geschenkideen, das ein großes Sortiment an Seidenblumen hat, erzählt, dass sie den XXL-Kübel immer mal wieder mit Seidenblumen dekoriere, um ihm bunte Hingucker zu verleihen. „Doch die sind spätestens nach einem halben Tag verschwunden“, sagt die Händlerin.

Die grauen und roten Töpfe sind über verschiedene Einkaufsbereiche verteilt. Sie gibt es in verschiedenen Größen, und sie sind zwischen 70 und 119 Zentimetern hoch. Bereits der kleinste Topf bringt bepflanzt 200 Kilogramm auf die Waage. Die großen Töpfe wurden 2021 eingeführt, zunächst im Rathaus-Carrée und dann ein Jahr später auch im Bereich der Bahnhofstraße.

„Wir wollen so gute Rahmenbedingungen für den Einzelhandel schaffen. Gerade auch im Hinblick auf den ‚Neustart‘ nach dem Corona-Lockdown“, erläuterte damals Oberbürgermeisterin Gabriele Zull. Und so hoffen Erich Theile und Inka Steinhauer, dass die Kübel an der Pauluskirche bald wieder farbenfroher und gepflegter aussehen – und damit ihnen und vor allem den Passanten Freude machen.