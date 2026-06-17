Fellbachs XXL-Blumenkübel sollen die Einkaufszonen verschönern. Doch an der Bahnhofstraße kippt die Wirkung: Anwohner und Händler kritisieren Pflege und Anblick.
Die XXL-Blumenkübel sind bunte Farbtupfer und auch ein Baustein im Konzept, die Aufenthaltsatmosphäre in den Einkaufsbereichen zu verbessern. So freuten sich auch viele Händler in der Fellbacher Bahnhofstraße, als die Einkaufsmeile 2022 mit den Kübeln bestückt wurde. Mit den blühenden Farbklecksen sollen die Atmosphäre in der Innenstadt aufgewertet und mehr Aufenthaltsqualität geschaffen werden.