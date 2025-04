1 Die Kinder können auf dem Wochenmarkt eine Menge lernen. Foto: Telb Ludwigsburg

Kindergartenkinder gehen Woche für Woche auf dem Ludwigsburger Wochenmarkt einkaufen. Das steckt hinter der Aktion, die nun verlängert wird.











Gesunde Ernährung fängt beim Einkauf an – das lernen in Ludwigsburg schon die Allerkleinsten. Vergangenes Jahr startete die Aktion für Kitas auf dem Ludwigsburger Wochenmarkt. Jetzt geht „Der gesunde Kinderteller vom Wochenmarkt“ in die zweite Runde.