Zwischen Dienstag und Samstag sind Markttage in Stuttgart. Ganze 32 Wochenmärkte gibt es in der Stadt, nahezu jeder Stadtteil veranstaltet seinen eigenen Markt. Doch an welchen Tagen finden die Märkte statt und was wird dort angeboten?

Bereits seit 1304 werden in Stuttgart Wochenmärkte veranstaltet. Heute verkaufen stolze 450 verschiedene Anbieter ihre Produkte auf den Stuttgarter Wochenmärkten. Von regionalen Bio-Produkten bis hin zu exotischen ausländischen Spezialitäten bieten die Märkte eine bunte Vielfalt und sind zu fest etablierten Orten für Begegnungen geworden.

Wieso auf dem Wochenmarkt einkaufen?

Kauft man seine Lebensmittel auf dem Markt, sind diese meist nicht nur von guter Qualität, sondern auch saisonal verfügbar. Außerdem können die dort gekauften Lebensmittel auch länger haltbar sein als Waren aus dem Supermarkt. Dem Klima kommt der Einkauf auf dem regionalen Wochenmarkt ebenfalls zugute. Denn Lebensmittel aus dem Supermarkt legen meist lange Wege zurück, bevor sie vom Endverbraucher gekauft werden. Das ist bei Lebensmitteln, die man auf dem Wochenmarkt kauft, häufig anders. Ein weiteres Plus für den Käufer und das Klima: nahezu alle Lebensmittel kann man auf dem Wochenmarkt verpackungsfrei kaufen.

Ist es auf dem Wochenmarkt günstiger?

"Auf dem Markt einzukaufen ist teurer als im Supermarkt." – nicht zwingend. Kauft man gegen Marktende ein, senken manche Verkäufer ihre Preise, schreibt die Verbraucherzentrale. Auch Lebensmittel mit Schönheitsfehlern, die etwas aus der Form geraten oder mit Druckstellen behaftet sind, können zu einem günstigeren Preis verkauft werden. Zudem kann man auf dem Markt manchmal verhandeln, besonders wenn man größere Mengen Lebensmittel kauft, und so zu einem günstigeren Preis einkaufen.

Wochenmärkte in Stuttgart-Mitte

Mitten im Herzen der Stadt, für zahlreiche Besucher gut zu Fuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, findet in der Stuttgarter Innenstadt an mehreren Tagen in der Woche Markt statt.

Wochenmarkt auf dem Marktplatz Stuttgart

Dienstag und Donnerstag von sieben bis 13 Uhr und Samstag von sieben bis 13.30 Uhr öffnet der Wochenmarkt auf dem Marktplatz seine Stände für Besucher. Neben Obst und Gemüse finden sich hier auch frische Backwaren, Blumen, Eier und Geflügel, Fleisch und Wurst, Gewürze, Kräuter und Tees sowie ausländische Spezialitäten.

Wochenmarkt auf dem Schillerplatz Stuttgart

Rund um das Schillerdenkmal reihen sich am Dienstag und Donnerstag von sieben bis 13 Uhr und Samstag von sieben bis 13.30 Uhr die Verkaufsstände des Wochenmarkts. Hier können Besucher frisches Obst und Gemüse, Eier und Geflügel, Schnittblumen, Backwaren aber auch Gewürze, Kräuter und Tees kaufen. Wer sich gleich noch einen leckeren Imbiss gönnen möchte, kann dies am Stand von Marthas tun, die ihr verarbeitetes Gemüse ebenfalls vom Wochenmarkt bezieht.

Einkaufen auf dem Wilhelmsplatz in Stuttgart-Mitte

Freitags von zwölf bis 18 Uhr findet sich auf dem Wilhelmsplatz ein kleiner, aber feiner Markt. Hier gibt es Fleisch und Wurstwaren, frischen Fisch, köstliche Backwaren, Käse und wunderschöne Blumen.

Auf dem Wochenmarkt in Stuttgart-Nord

In der Mittnachtstraße findet freitags zwischen elf und 18 Uhr der Wochenmarkt statt. Auf diesem kleinen Markt können neben frischem Obst und Gemüse auch Fleisch und Wurst, Leckeres vom Geflügelhof Rehm oder ausländische Spezialitäten gekauft werden. Wer Lust auf ein saftiges Hähnchen hat, kann sich fürs Mittagessen gleich eines beim Hähnchengrill mitnehmen.

Wochenmärkte in Stuttgart-Ost

In der Schönbühlstraße kann freitags zwischen zehn und 17 Uhr eingekauft werden. Hier finden Besucher frisches Brot, köstlichen Fisch, Fleisch und Wurstwaren, frisches Obst und Gemüse sowie wunderschöne saisonale Blumen für die Vase.

Am Schmalzmarkt in Gablenberg öffnet der Markt seine Stände jeden Mittwoch zwischen zehn und zwölf Uhr. Vor der bekannten Trattoria Vivaldi stellen sich am Mittwochvormittag Verkäufer für Obst und Gemüse, Fleisch und Wurst sowie Käse und Fisch auf.

Wochenmärkte in Stuttgart-Süd

Am Marienplatz können Besucher des Wochenmarkts jeden Mittwoch von zehn bis 18 Uhr frische Lebensmittel kaufen. Mit von der Partie sind neben Käse, Obst und Gemüse, Fisch, Fleisch und frischen Backwaren auch Schnittblumen. Wen schon unterwegs der Hunger packt, der kann sich bei Lou’s Catering Foodtruck einen leckeren Imbiss gönnen.

Wer gerne Bio kauft, wird jeden Freitag auf dem Biomarkt am Marienplatz fündig. Zwischen 10.30 und 17.30 Uhr öffnen die Stände von der Umbach Bioland Gärtnerei, der Biobäckerei Stumpp und dem Biohof Schwehr. Zu kaufen gibt es neben Obst und Gemüse auch Backwaren, Gewürze, Kräuter und Tees sowie wunderschöne Blumen.

In Heslach am Bihlplatz findet jeden Samstag von sieben bis zwölf Uhr der Wochenmarkt statt. Direkt vor dem Restaurant Ochsen gibt es an verschiedenen Marktständen Fleisch und Wurst, Obst und Gemüse, sowie Eier und Geflügel. Auch Käse und ausländische Spezialitäten sind mit von der Partie.

Wochenmärkte in Stuttgarter Westen

Im Westen kann jeden Donnerstag zwischen 15 und 21 Uhr auf dem Wochenmarkt am Feuersee eingekauft werden. Vor der Johanneskirche werden Marktstände mit frischem Gemüse, Obst, Fisch oder auch Backwaren aufgebaut.

Am Bismarckplatz öffnen die Marktstände jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag um sieben Uhr und verkaufen bis 12.30 Uhr frische Lebensmittel. Kaufen können Besucher leckeren Käse verschiedenster Variationen, frisches Obst und Gemüse, knackige oder fluffige Backwaren, Fleisch und Wurstwaren bester Qualität sowie ausländische Spezialitäten.

Weitere Wochenmärkte in Stuttgarts Stadtbezirken:

Wochenmarkt in Botnang : In der Griegstraße werden jeden Samstag zwischen sieben und 12.30 Uhr frische Lebensmittel verkauft. Verkäufer bieten hier an ihren Ständen Käse, Fleisch und Wurst, Obst und Gemüse, Backwaren oder Blumen an.

: In der Griegstraße werden jeden Samstag zwischen sieben und 12.30 Uhr frische Lebensmittel verkauft. Verkäufer bieten hier an ihren Ständen Käse, Fleisch und Wurst, Obst und Gemüse, Backwaren oder Blumen an. Markteinkauf in Bad Cannstatt : Zwischen Bezirksrathaus und Bürgerbüro tummeln sich Dienstag, Donnerstag und Samstag zahlreiche Marktbesucher um frisches Gemüse, Obst, Fleisch oder Backwaren zu kaufen. Auch schöne Blumen oder ausländische Spezialitäten finden sich hier auf dem Wochenmarkt, der an Markttagen von sieben bis 13 Uhr geöffnet hat.

: Zwischen Bezirksrathaus und Bürgerbüro tummeln sich Dienstag, Donnerstag und Samstag zahlreiche Marktbesucher um frisches Gemüse, Obst, Fleisch oder Backwaren zu kaufen. Auch schöne Blumen oder ausländische Spezialitäten finden sich hier auf dem Wochenmarkt, der an Markttagen von sieben bis 13 Uhr geöffnet hat. Einkaufen in Degerloch : Auf dem Rathausplatz in Degerloch öffnen jeden Mittwoch und Samstag von sieben bis 13 Uhr die Markstände für Besucher. Vor dem Bezirksrathaus werden zahlreiche Stände mit frischem Gemüse, Obst, Fleisch, Käse oder auch ausländischen Spezialitäten angeboten.

: Auf dem Rathausplatz in Degerloch öffnen jeden Mittwoch und Samstag von sieben bis 13 Uhr die Markstände für Besucher. Vor dem Bezirksrathaus werden zahlreiche Stände mit frischem Gemüse, Obst, Fleisch, Käse oder auch ausländischen Spezialitäten angeboten. Markt in Feuerbach : Auch in Feuerbach kann samstags zwischen sieben und 12.30 Uhr auf dem Markt am Rudolf-Gehring-Platz eingekauft werden. Bei Widmann gibt es allerlei Käse zur Auswahl, bei Momeni kann man leckere Feinkost kaufen, es gibt Eier und Geflügel vom Hühnerhof und wunderschöne Blumen für die Fensterbank zuhause.

: Auch in Feuerbach kann samstags zwischen sieben und 12.30 Uhr auf dem Markt am Rudolf-Gehring-Platz eingekauft werden. Bei Widmann gibt es allerlei Käse zur Auswahl, bei Momeni kann man leckere Feinkost kaufen, es gibt Eier und Geflügel vom Hühnerhof und wunderschöne Blumen für die Fensterbank zuhause. Lebensmittel und Blumen in Freiberg : Frische, regionale Lebensmittel, schöne Schnittblumen und mehr finden Besucher des Markts in Freiberg auf dem LVA Parkplatz. Jeden Samstag öffnen die Stände von sieben bis 11.30 Uhr. Neben saftigen Erdbeeren, Pfirsichen, knackigen Äpfeln oder Orangen gibt es hier auch Paprika, Tomaten, Gurken und Zucchini zu kaufen.

: Frische, regionale Lebensmittel, schöne Schnittblumen und mehr finden Besucher des Markts in Freiberg auf dem LVA Parkplatz. Jeden Samstag öffnen die Stände von sieben bis 11.30 Uhr. Neben saftigen Erdbeeren, Pfirsichen, knackigen Äpfeln oder Orangen gibt es hier auch Paprika, Tomaten, Gurken und Zucchini zu kaufen. Wochenmarkt in Giebel : Anwohner und Besucher können in Giebel wöchentlich am Donnerstag zwischen acht und zwölf Uhr den Markt am Ernst-Reuter-Platz besuchen. Neben frischem Gemüse und Obst finden sich hier leckerer Käse und regionale Wurstspezialitäten.

: Anwohner und Besucher können in Giebel wöchentlich am Donnerstag zwischen acht und zwölf Uhr den Markt am Ernst-Reuter-Platz besuchen. Neben frischem Gemüse und Obst finden sich hier leckerer Käse und regionale Wurstspezialitäten. Einkaufen in Hedelfingen: Auf dem Platz vor dem Alten Haus in Hedelfingen findet jeden Donnerstag zwischen acht und 13 Uhr der Wochenmarkt statt. Auch hier können Besucher Käse, Fleisch und Wurst, Backwaren und frisches Gemüse oder Obst kaufen.