Was wird aus dem Kaufhof-Areal?

Einkaufen in Stuttgart

1 Über die Zukunft der Galerie Karstadt Kaufhof und das zugehörige Parkhaus (rechts im Bild) ist ein Rechtsstreit zwischen dem Eigentümer und der Stadt entbrannt. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Stadt würde die Grundstücke hinter dem Stuttgarter Rathaus gerne selbst neu gestalten und hat deswegen ihr Vorkaufsrecht geltend gemacht. Der Eigentümer, die österreichische Signa-Gruppe des Milliardärs René Benko, will aber nicht verkaufen und hat Widerspruch eingelegt.









Stuttgart - Derzeit sind beim Kaufhof an der Eberhardstraße die Schotten dicht, und die Coronapandemie dürfte die Situation des ohnehin angeschlagenen Warenhauskonzerns nicht verbessern. Ob Galeria Karstadt Kaufhof, wie sich das Warenhaus – seit 2019 vollständig im Besitz der österreichischen Signa-Gruppe des Milliardärs René Benko – offiziell nennt, nach der Pandemie wieder öffnet und wenn ja, für wie lange, weiß derzeit niemand. Vor diesem Hintergrund wird in Stuttgart über die Zukunft des Areals in der Stadtmitte spekuliert.