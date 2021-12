1 Schlange stehen vor den Einlasskontrollen – am Samstag herrschte Andrang in der Stuttgarter City. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Stuttgart - Die Nachricht vom Ende des Traditionsgeschäfts Spielwaren Kurtz hat viele getroffen. Vor allem die Gründe der Geschäftsaufgabe machen nachdenklich: Von rückläufigen Frequenzen in der Innenstadt war ebenso die Rede wie von massiven Problemen im Weihnachtsgeschäft: „Spielwaren Kurtz musste nun das zweite Jahr infolge ohne das wichtige Weihnachtsgeschäft bestreiten. In einer Branche, die fast 50 Prozent des Jahresumsatzes in den sechs Wochen vor Weihnachten macht, ist dies eine echte Belastungsprobe“, hieß es in einer Mitteilung.

Hinzu kommen bei allen Händlern die erschwerten Rahmenbedingungen in der Pandemie und die damit verbundenen Verluste an Passanten-Frequenz. „Wenn durch die genannten Maßnahmen darüber hinaus der Standort den Eventcharakter (Weihnachtsmarkt, Weindorf, etc.) verliert, wird auch dieses Abgrenzungsmerkmal des Facheinzelhandels gegenüber Wettbewerbern aus dem Discount- oder Online Bereich obsolet“, verlautbarte Spielwaren Kurtz weiter.

Landesweit sieht die Bilanz laut Handelsverband schlecht aus

Dazu scheinen die sonntäglichen Meldungen des Handelsverbandes zu passen. „Die Bilanz des ersten Adventssamstags war außerordentlich schlecht“, hieß es Ende November. Unsere Befürchtungen sind leider wahr geworden.“ Die Coronaregeln würden für Verunsicherung sorgen. Kaum besser klang es nach Samstag zwei: „Die flächendeckende 2G-Regel im Einzelhandel ist ein absoluter Stimmungskiller im Weihnachtsgeschäft. Aufgrund der in Baden-Württemberg besonders strengeren Regelungen würden viele Leute die Innenstädte und den stationären Einzelhandel meiden. Und nach dem dritten hieß es: „Ein Weihnachtsgeschäft, wie wir es gewohnt sind, findet in diesem Jahr praktisch nicht statt.“ Zum Abschluss zog Handelsverband diese Bilanz: „Auch am vierten Adventssamstag liefen die Geschäfte im Einzelhandel mehr als enttäuschend.“ Hauptgeschäftsführerin Sabine Hagmann ließ sich mit den Worten zitieren: „Die schlechte Bilanz des vierten Adventssamstags besiegelt ein Weihnachtsgeschäft, das diesen Namen eigentlich gar nicht verdient hat. An keinem der vergangenen Adventssamstage konnten unsere Händlerinnen und Händler nur annähernd die Vorjahresumsätze erwirtschaften.“

Nicht bei allen Händlerinnen und Händlern herrscht miese Stimmung

Hagmann würde es nicht überraschen, wenn es im kommenden Jahr viele Händler erwischen würde, sollte die Politik die Überbrückungshilfen nicht hochfahren. Ganz ähnlich sieht es Citymanager Sven Hahn: „2022 muss es viel besser werden, sonst haben wir auf lange Sicht ein großes Problem in der Stadt.“ Mit besser meint er nicht nur den Besuch der Kunden in der Innenstadt. Hahn wünscht sich auch, „dass die Coronaregeln konstant und nachvollziehbar bleiben, damit jeder damit umgehen kann“.

Doch nicht alle Händlerinnen und Händler sind von der miesen Konsumstimmung betroffen, das sieht auch Hagmann so. So meinte ein Breuninger-Mitarbeiter nach dem dritten Adventssamstag, dass die Besucherzahlen und der Umsatz gut seien. Zwar immer noch weit unter den Zahlen, die man vor der Pandemie registrierte, angesichts der Gesamtlage jedoch zufriedenstellend. Diesen Eindruck hat auch Sven Hahn: „Die Geschäfte laufen einen Tick besser als im vergangenen Jahr.“

„Ich möchte die Einzelhändler unterstützen“, sagen Kunden

Ein Blick in die Stadt zeigte am letzten Samstag vor Weihnachten ein teils hoffnungsvolles Bild. Vor einigen Geschäften bildeten sich bereits am Vormittag Schlangen. „Ich möchte die Einzelhändler unterstützen. Ich würde auch mit 2G plus einkaufen“, sagte der 17-jährige Luis aus Esslingen, der am Samstag im Buchhaus Wittwer-Thalia seinen Einkaufsbummel startete. So wie Luis scheinen viele Stuttgarter den Samstag in der Innenstadt verbracht zu haben. Das bestätigte am Abend auch Wittwer-Thalia-Geschäftsführer Rainer Bartle: „Es lief heute wirklich blendend, wir sind sehr zufrieden, der Tag war von Anfang an richtig gut“, sagte Bartle. Eine ähnlich gute Bilanz zog Thomas Breuninger, Geschäftsführer bei Tritschler. Rund 20 Prozent mehr Kunden seien im Vergleich zu den letzten Samstagen in sein Geschäft gekommen. Damit bewege man sich nahezu auf einem normalen Adventsniveau: „Obwohl solche Vergleiche natürlich immer schwierig sind“, wie Breuninger betonte.

Geht es kurz Weihnachten nun „richtig los“?

Die beiden Geschäftsführer der Stuttgarter Traditionsgeschäfte blicken mit der Erfahrung vom Samstag optimistisch in die Woche: „Ich glaube, der heutige Tag war letztlich der Auftakt in ein spätes Weihnachtsgeschäft“, so Bartle. Bisher sei man zwar noch ein Stück von den Zahlen von vor der Pandemie entfernt, aber die Entwicklung mache ihm und seinen Mitarbeitern Mut . Und auch Thomas Breuninger hat den Eindruck, dass es „nun losgehen“ werde.

Nicht ganz so optimistisch zeigt sich am vierten Adventswochenende Dirk Keuthen, Centermanager im Milaneo. Zwar seien auch hier die Geschäfte am Samstag besser gelaufen als in den vergangenen Wochen, mit einem Samstag vor dem Lockdown möchte er die Umsätze jedoch nicht vergleichen.