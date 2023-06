Einkaufen in Stuttgart

1 Eine Demonstration der AfD und entsprechende Gegendemonstrationen an einem Samstag brachten die Händler auf. Sogar Wasserwerfer standen bereit. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Schlecht erreichbar, zu viele Demonstrationen, unattraktiv für Besucher: Die Händler klagen in der Stuttgarter Innenstadt. Doch viele Fakten ergeben ein anderes Bild. Ist Stuttgart doch besser als sein Ruf?









Es war ganz offensichtlich der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. An einem Samstag Anfang November standen Wasserwerfer auf dem Stuttgarter Marktplatz, um eine AfD-Demo von Gegendemonstranten zu trennen – ausgerechnet kurz vor dem Start in das so wichtige Weihnachtsgeschäft.