1 In der vom Investor Rudi Häussler erbauten und 2004 eröffneten Schwabengalerie gibt es etwa 50 Geschäfte und Gastronomiebetriebe. Foto: Alexandra Kratz

In dem Einkaufszentrum in Stuttgart-Vaihingen stehen einige Ladenflächen seit Jahren leer. Die Pandemie hat die Situation freilich nicht verbessert. Wie geht es jetzt weiter?









Diese Werbung macht das Problem deutlich: „Ladenfläche zu vermieten“ steht in großen Lettern auf mintgrünem Untergrund. 428 Quadratmeter werden provisionsfrei angeboten. Darunter steht eine Kontaktadresse des Centerbetreibers MEC. Die Reklame prangt am Schaufenster der ehemaligen Deichmann-Filiale in der Schwabengalerie in Vaihingen. Das Schuhgeschäft war schon vor einigen Jahren innerhalb des Einkaufszentrums umgezogen. Seitdem steht der Laden leer.