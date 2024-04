1 Der neue Standort bei der Stadionhalle wird gut angenommen. Er hat den Marktbeschickern deutlich mehr Besucher beschert. Foto: Archiv (Avanti/Ralf Poller)

In einem offenen Brief an die Marbacher Stadtverwaltung und an die Mitglieder des Gemeinderates kritisieren die Händler die Rückkehr des Marktes in die Innenstadt. Sie fühlen sich nicht gehört und sind enttäuscht von der Vorgehensweise der Verwaltung.











Link kopiert



Im Februar haben die Händler in der Innenstadt darauf gedrängt, den Samstagsmarkt, der wegen der Sanierung der Fußgängerzone 2021 notgedrungen an die Stadionhalle verlegt worden war, noch vor der Sommerpause zurück in die City zu bringen. Die Marktbeschicker treibt hingegen gerade die Rückkehr um. Ihre Sorge und ihre Kritik haben sie in einen offenen Brief an die Stadtverwaltung sowie an die Mitglieder des Gemeinderates gepackt. Getragen wird er von 15 Marktbeschickern, berichtet Jürgen Trautwein vom gleichnamigen Biobetrieb in Kirchberg, der zusammen mit Bruno Pelaic vom Käsbär von den Kollegen zu deren Sprecher gewählt worden ist. „Ein Beschicker war vergangenes Wochenende nicht da, ein anderer ist noch unentschlossen, alle anderen stehen hinter diesem Brief.“