Lautes Schweigen bei Karstadt in Esslingen: Weder die Filiale noch die Konzernzentrale in Essen wollen sich vor Weihnachten über die Zukunft des Hauses äußern – auch nicht über die Befindlichkeit der Mitarbeiter. „Da muss ich Sie an die Presseabteilung in Essen verweisen“, heißt es in Esslingen. Eine formale Anfrage in der Konzernzentrale in Essen läuft weitgehend ins Leere. „Zu laufenden Verfahren äußern wir uns nicht“, heißt es dort. Keine Antworten gibt es zu der Frage, wie die Mitarbeiter in Esslingen mit der unsicheren Situation umgehen und wie Karstadt als Arbeitgeber darauf Einfluss nimmt. Dafür gibt es ein Wort zum Weihnachtsgeschäft: Die allgemeine Kaufzurückhaltung gehe am gesamten Handel nicht vorbei – „ebenso wenig an uns“, so die Antwort aus der Unternehmenszentrale in Essen. Dennoch sei man sehr zuversichtlich, was das Weihnachtsgeschäft angeht.

Der Konflikt zwischen BPI und Karstadt

Hintergrund: Das Unternehmen BPI als Immobilieneigner kündigte in Esslingen die Verträge mit dem Kaufhauskonzern. Der Konzern mit seiner Esslinger Filiale wiederum ist der Ansicht, dass das rechtlich nicht einwandfrei ist und klagte auf den Fortbestand der Verträge.

BPI-Anwalt Matthias Schrader machte zuletzt das Angebot, alle Verträge wieder in Kraft zu setzen, aber mit einer sechsmonatigen Kündigungsfrist. BPI könnte das Kaufhaus also im Mai 2023 vor die Tür setzen. Karstadt-Anwalt Wilko Rozman lehnte das als „Kapitulationsforderung“ ab. Falls nicht doch noch eine außergerichtliche Einigung zustande kommt, wird das Verfahren am 31. Januar 2023 fortgesetzt.

Ein neuer Interessent steht auf der Matte

Inzwischen steht mit Büro.de schon ein Interessent auf der Matte, der die Räumlichkeiten gerne übernehmen würde. Der Online-Händler bekundete unlängst Interesse an 47 Filialen des angeschlagenen Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) – darunter die Filialen in Esslingen und Leonberg. Käme es zur Übernahme dieser Filialen, will Markus Schön sie künftig unter dem Markennamen „Schön hier“ führen.

Eigenen Angaben zufolge geht Buero.de für die Übernahme der Karstadt-Filialen von einem Investitionsvolumen im dreistelligen Millionenbereich aus. Der Vorstandsvorsitzende von Buero.de, Markus Schön, ist überzeugt davon, dass sein Konzept „eine nachhaltige Chance ist, die 47 Standorte mit allen rund 5500 Beschäftigten zu erhalten“. Das Wirtschaftsmagazin „Capital“ schrieb unlängst, der Investor Schön wolle „Galeria zum deutschen Amazon machen“.