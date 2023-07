18 Endlich wieder einkaufen: etliche Kunden kamen am Montag in die Göppinger Innenstadt. Foto: Tilman Ehrcke/Staufenpress

Weil die Inzidenzwerte dort vergleichsweise niedriger sind, darf in den Kreisen Böblingen, Göppingen und Rems-Murr wieder eingekauft werden – ganz ohne Termin. Bei Ikea, Breuningerland und in den Innenstädten ist einiges los.









Böblingen/Waiblingen/Göppingen - Der gefürchtete Einkaufstourismus – zumindest am ersten Tag ist er in der Region Stuttgart weitgehend ausgeblieben. Das war die Sorge vieler Kritiker der jüngsten Corona-Beschlüsse in Berlin: dass die einkaufshungrigen Massen aus Stuttgart, Ludwigsburg und Esslingen nun ungebremst dorthin strömen, wo Einkaufen auch ohne Termin möglich ist – also etwa in den Landkreisen Böblingen, Tübingen, Göppingen und Rems-Murr. Bei Ikea in Sindelfingen (Kreis Böblingen) standen am Montagvormittag zwar einige Autos mit Kennzeichen aus Stuttgart, Heilbronn, Esslingen, Göppingen – die allermeisten hatten jedoch ein BB-Schild, kamen also aus dem Kreis Böblingen.