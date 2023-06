1 Ab 15. August ist der Unverpacktladen Tante M. in Sillenbuch zwei Wochen zu. Danach wird Inhaberin Maarit Schneider-Penna den Verkauf ohne ihre Mitarbeiterin bestreiten. Foto: Holowiecki

Erst sind Unverpacktläden in der Region Stuttgart aus dem Boden geschossen, nun kämpfen sie mit Umsatzeinbrüchen. Der Grund dafür ist nicht nur die Inflation.









Auf ihren Urlaub freut sich Maarit Schneider-Penna nicht so richtig. Ihr Unverpacktladen Tante M. in Sillenbuch ist ab dem 15. August zwei Wochen zu. Zeit zum Durchschnaufen, aber danach wird sie ohne ihre langjährige Mitarbeiterin auskommen und den Verkauf in der Hauptsache allein bestreiten müssen. Es geht finanziell nicht mehr. Nach einem furiosen Start Mitte 2019 befindet sich der Laden aktuell in der Krise. Von 50 bis 75 Prozent weniger Umsatz berichtet die Inhaberin.