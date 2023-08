1 Elke und Oliver Cantz hören nach 25 Jahren auf – ihre Metzgerei schließt am 19. August. Foto: Caroline Holowiecki

Seit 25 Jahren gibt es die Metzgerei Cantz in Degerloch, am 19. August wird der letzte Öffnungstag sein. Die Inhaber ziehen sich zurück. Und dann?









Seit einigen Wochen hängen die Zettel im Schaufenster. „Nach unglaublichen 90 Jahren und stolzen 25 Jahren (…) hier in Degerloch ist es für uns an der Zeit, das Unternehmen aus gesundheitlichen Gründen in neue Hände zu geben“, liest die Kundschaft am Fenster der Metzgerei Cantz. Elke und Oliver Cantz machen Schluss. Das traditionsreiche Fachgeschäft an der Epplestraße, der Haupteinkaufsstraße von Degerloch, wird am 19. August zum letzten Mal öffnen.