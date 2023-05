1 Seit Mittwoch ist der Südwesten im Lockdown, die meisten Läden sind geschlossen. Die Supermärkte profitieren davon. Foto: dpa/Christoph Soeder

Vom Lockdown profitieren die großen Supermärkte besonders stark. Ihr Sortiment an Textilien oder Geschenkartikeln dürfen sie aber nicht vergrößern. Die Kunden kaufen jetzt anders ein als vor der Pandemie.









Stuttgart - Seit Mittwoch gilt im Land ein harter Lockdown. Wer einkaufen gehen will, kann dies nur noch für den täglichen Bedarf und muss es auch auf direktem Weg tun. Die Supermärkte und Discounter profitieren am stärksten davon. Was ist jetzt besonders gefragt? Und was können die Verbraucher erwarten? Die wichtigsten Fragen und Antworten.