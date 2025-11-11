Einkaufen: Bio-Lebensmittel sind so gefragt wie nie

Kunden greifen immer häufiger nach Bio-Produkten. Die Umsätze steigen in diesem Jahr voraussichtlich erneut deutlich. Warum sind Bio-Lebensmittel so beliebt?
Heilbronn - Die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland kaufen einer Schätzung zufolge mehr Bio-Lebensmittel als je zuvor. Die Umsätze steigen in diesem Jahr voraussichtlich um etwa 10 Prozent auf rund 18,7 Milliarden Euro. Das geht aus einer Studie der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn hervor. Damit würde der Rekord vom Vorjahr übertroffen.