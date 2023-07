1 In Höpfigheim hat Geschäftsführer Christian Maresch bereits einen seiner mittlerweile 28 Tante-M-Läden eingerichtet. Foto: Ralf Poller/Avanti

Die sogenannten Tante-M-Läden haben kein Verkaufspersonal und daher auch sonntags offen – noch, denn rechtlich gibt es Unklarheiten. Die soll die Politik schleunigst beseitigen, meint Karin Götz, damit die Nahversorgung vor allem in kleinen Kommunen gesichert bleibt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Seit Jahren wird über die immer größer werdenden Lücken in der Nahversorgung geklagt. Gerade in Stadtteilen und kleineren Kommunen verliert die Infrastruktur nicht nur an Attraktivität – sie ist über weite Strecken gar nicht mehr vorhanden. Dabei brauchen vor allem ältere Menschen die Chance, ihre Grundversorgung am Ort decken zu können. Das ist schon heute so, wird mit Blick auf eine immer älter werdende Gesellschaft aber noch dringender.