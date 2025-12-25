Einkauf: Grünen-Fraktion will Preisvergleichs-App für Lebensmittel

Supermarktpreise live per App vergleichen? Die Grünen wollen Ketten zur Transparenz zwingen - und zwar auch, wenn sie die Packungsgröße verkleinern.
Berlin - Verbraucher sollen nach dem Willen der Grünen im Bundestag per App die günstigsten Lebensmittel finden können. "Die großen Supermärkte wären zur Teilnahme an der App verpflichtet, die Kleinen könnten freiwillig mitmachen. Die Märkte müssten die Preise melden und Änderungen in Echtzeit dort abbilden", sagte Fraktionschefin Katharina Dröge der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Wenn die Verbraucher sich informieren können, haben sie der Macht der großen Ketten mehr entgegenzusetzen."