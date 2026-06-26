Einigung zwischen Bund und Ländern: Eine überfällige Finanzreform

1 Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) nach der Ministerpräsidentenkonferenz. Dort haben sich Bund und Länder auf einen besseren finanziellen Ausgleich für Kommunen geeinigt. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Dass der Bund jetzt bezahlen will, was er von den Kommunen bestellt, ist überfällig. Doch es dürfte kaum reichen. Das Land wird wohl weiter in die Bresche springen müssen











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Endlich, möchte man fast sagen, nach der Einigung zwischen Bund und Ländern am Donnerstagabend. Die Ministerpräsidenten und der Bundeskanzler haben beschlossen, dass der Bund 80 Prozent der Kosten übernimmt, wenn die für Länder und Kommunen bei mehr als 200 Millionen Euro liegen. Das war in der Vergangenheit nicht so. Häufig mussten die Länder den klammen Kommunen deshalb finanziell unter die Arme greifen – zuletzt etwa beim Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Künftig soll nun der Grundsatz gelten: „Wer bestellt, bezahlt.“