Der Autobauer Daimler hat sich mit dem Betriebsrat über stärkere Sparmaßnahmen geeinigt. Unter anderem wird die Arbeitszeit um rund sechs Prozent gesenkt – und die Ergebnisbeteiligung 2020 gestrichen.

Stuttgart - Der Stuttgarter Autobauer Daimler verzichtet vorerst auf betriebsbedingte Kündigungen. Das Unternehmen hat sich mit dem Betriebsrat auf drei Maßnahmen geeinigt, mithilfe derer weiter Personalkosten gespart werden sollen. Zunächst wird in den sogenannten indirekten Bereichen – dazu gehören zum Beispiel Verwaltung, Logistik, Instandhaltung sowie Forschung und Entwicklung – die Arbeitszeit um 5,71 Prozent gesenkt.

Außerdem wird das tarifliche Zusatzgeld für alle Beschäftigten verpflichtend in bezahlte freie Tage umgewandelt und es gibt für 2020 keine Ergebnisbeteiligung. Die Vereinbarung gilt zunächst von Oktober 2020 bis Oktober 2021.

Beschäftigungssicherung bleibt bestehen

Michael Brecht, Vorsitzender des Daimler-Gesamtbetriebsrats, sagte: „Wir kommen unserem Versprechen nach, den Zustand der Verunsicherung über sichere Arbeitsplätze so kurz wie möglich zu halten.“ Die vereinbarten Eckpunkte seien ein deutlicher Beitrag zur Sicherung der Beschäftigung und Stabilisierung von Daimlers Finanzlage. Niemand solle sich in seiner Existenz bedroht fühlen. „Beschäftigung bei Daimler bleibt bis 2030 gesichert und betriebsbedingte Kündigungen bleiben ausgeschlossen“, betonte Brecht. Die bestehende Beschäftigungssicherung bis Ende 2029 bleibt damit unangetastet.

„Wir danken der Belegschaft für ihren wichtigen zeitlich befristeten Beitrag, um diese Krise gemeinsam zu bewältigen“, sagte Daimler-Personalvorstand Wilfried Porth. Über die Vereinbarung hinaus gelte es, „weiterhin miteinander die langfristigen strukturellen Themen anzupacken und zu lösen“. Nur so gelänge es, gestärkt aus der Krise zu kommen und die Zukunft des Unternehmens und der Arbeitsplätze zu sichern, erklärte Porth.

Corona hat den Druck erhöht

„Die am 23. Juli 2020 veröffentlichten Ergebnisse des zweiten Quartals haben es erneut verdeutlicht, dass wir weiter alle Stellhebel nutzen müssen, um die erforderlichen Mittel für die Transformation bereitstellen zu können“, schreibt das Unternehmen in einer internen Mitteilung an die Mitarbeiter. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie hätten diesen Druck noch erhöht. Die nun getroffenen Maßnahmen seien Eckpunkte für die Beschäftigungssicherung und die Erhöhung Wirtschaftlichkeit.

