Einigung ohne Unterhaltszahlungen: Nicole Kidman und Keith Urban sind offiziell geschieden

Es ist offiziell: Nicole Kidman und Keith Urban sind nach fast 20 gemeinsamen Jahren geschiedene Leute. Die Schauspielerin und der Country-Star wollen sich jetzt vor allem auf das Wohl ihrer zwei gemeinsamen Töchter konzentrieren.

Nach 19 gemeinsamen Ehejahren ist es nun offiziell: Die Schauspielerin Nicole Kidman (58) und Country-Star Keith Urban (58) haben laut "People" ihre Scheidung finalisiert. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die am 6. Januar 2026, in Nashville eingereicht wurden, haben sich die beiden 58-jährigen Stars auf eine einvernehmliche Trennung geeinigt, die vor allem das Wohl ihrer beiden Töchter in den Fokus rückt.

Verzicht auf Unterhalt Bemerkenswert: Beide Parteien wahren eine finanzielle Unabhängigkeit. Kidman und Urban haben offiziell darauf verzichtet, Ehegatten- oder Kindesunterhalt einzufordern. Angesichts der Tatsache, dass beide über ein monatliches Einkommen von jeweils mehr als 100.000 US-Dollar verfügen, übernimmt jeder seine eigenen Rechtskosten und Ausgaben.

Zudem wurde bekannt, dass Keith Urban seinen Anteil an zukünftigen Kosten für die Töchter - wie etwa Schulgebühren und andere Ausgaben - bereits im Voraus beglichen hat.

Wohl der Töchter steht an erster Stelle

Für die gemeinsamen Töchter Sunday (17) und Fiath (15) wurde ein detaillierter Erziehungsplan erstellt. Die Mädchen werden primär bei Nicole Kidman leben (306 Tage im Jahr). Keith Urban stehen 59 Tage im Jahr zu, was in der Regel jedes zweite Wochenende (von Samstagvormittag bis Sonntagabend) beinhaltet. Trotz der räumlichen Trennung tragen beide Elternteile weiterhin gemeinsam die Verantwortung für wichtige Entscheidungen im Leben ihrer Kinder.

Besonders hervorgehoben wird in den Dokumenten laut "People" der respektvolle Umgang: Beide verpflichten sich dazu, nicht schlecht über den jeweils anderen oder dessen Familie zu sprechen. Ziel ist es, den Töchtern trotz der Scheidung ein stabiles und liebevolles Umfeld zu bieten.

Trennung nach fast zwei Jahrzehnten

Die Trennung des Paares, das im Juni 2006 in Sydney geheiratet hatte, wurde im September 2025 bekannt. Während Quellen berichten, dass Kidman ursprünglich versucht hatte, die Ehe zu retten, scheint das Paar nun einen friedlichen Weg für die Zukunft gefunden zu haben.

Nicole Kidman gab sich zum Jahreswechsel optimistisch. In ihrer Instagram-Story teilte sie ein Foto mit ihren Töchtern in Sydney, auf dem sie gemeinsam auf das Feuerwerk blickten, und schrieb dazu: "Blick nach vorne ins Jahr 2026."