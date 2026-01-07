Einigung ohne Unterhaltszahlungen: Nicole Kidman und Keith Urban sind offiziell geschieden

Es ist offiziell: Nicole Kidman und Keith Urban sind nach fast 20 gemeinsamen Jahren geschiedene Leute. Die Schauspielerin und der Country-Star wollen sich jetzt vor allem auf das Wohl ihrer zwei gemeinsamen Töchter konzentrieren.
Nach 19 gemeinsamen Ehejahren ist es nun offiziell: Die Schauspielerin Nicole Kidman (58) und Country-Star Keith Urban (58) haben laut "People" ihre Scheidung finalisiert. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die am 6. Januar 2026, in Nashville eingereicht wurden, haben sich die beiden 58-jährigen Stars auf eine einvernehmliche Trennung geeinigt, die vor allem das Wohl ihrer beiden Töchter in den Fokus rückt.