Einigung mit Betriebsrat: Bosch baut im Bereich Computing Solutions etwas weniger Stellen an

Der Betriebsrat erreicht den Ausschluss von Kündigungen bis Ende 2029. Statt 1850 Stellen sollen innerhalb von zwei Jahren 1500 durch „sozial verträgliche“ Maßnahmen wegfallen.
Nach fast einjährigen Verhandlungen hat Bosch eine Einigung mit der Arbeitnehmerseite für den Geschäftsbereich Cross-Domain Computing Solutions erzielt. Statt der ursprünglich geplanten 1850 Stellen sollen in Deutschland bis Ende 2027 nun 1500 Stellen abgebaut werden, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens vom Dienstag.