Der Bosch-Konzern fährt ein großes Sparprogramm und will über 20.000 Stellen streichen. An einem Standort wurde der Abbau nun aber reduziert. Auch Investitionen sind geplant.
Der Stuttgarter Bosch-Konzern hat seine Pläne, am Standort Reutlingen 1100 Arbeitsplätze zu streichen, reduziert. Nach intensiven Verhandlungen hat sich das Unternehmen nun mit der Arbeitnehmervertretung darauf verständigt, 150 Stellen weniger zu streichen. Zugleich sollen die Investitionen in den Standort bis 2029 um weitere 650 Millionen aufgestockt werden.