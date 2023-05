Einigung in Untertürkheim

1 Insbesondere für die jungen Beschäftigten am Standort Untertürkheim ist es wichtig, dass das Werk eine Zukunft hat. Foto: Daimler

Im Daimler-Motorenwerk in Untertürkheim wird künftig auch der Antriebsstrang für die E-Autos produziert. Der Konflikt darum zeigt auch, was auf Baden-Württemberg auf dem Weg zur klimaneutralen Wirtschaft zukommt, kommentiert Anne Guhlich.









Stuttgart - Wer in diesen Tagen von der Bedeutung der Autoindustrie für ein Bundesland wie Baden-Württemberg spricht, wird schnell schief angeschaut. Viele Menschen sehen in den Autokonzernen nur noch die Hersteller von Autos mit Schummelsoftware und klimaschädlichen Geländewagen. Für sie sind die Unternehmen längst zu einem Feindbild geworden, auf das sie all ihre berechtigten Sorgen vor den Folgen der globalen Klimakrise und einem eskalierenden Wirtschaftssystem projizieren.