Stärkstes Plus bei den Ländern seit langem

1 Erschöpft, aber zufrieden präsentieren die Verhandlungsführer nach dreitägigen Verhandlungen das Tarifergebnis: Ulrich Silberbach (Beamtenbund), Frank Bsirske (Verdi) und Matthias Kollatz (Tarifgemeinschaft deutscher Länder, von links). Foto: dpa

Nach der Potsdamer Tarifeinigung für den öffentlichen Dienst werden die Einkommen der Länderbeschäftigten in drei Schritten im Umfang von acht Prozent angehoben. Insbesondere Pflegekräfte stehen vor einem Gehaltssprung von mehreren hundert Euro.

Potsdam - Ein stattliches Tarifpaket haben die Länder-Arbeitgeber und die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes bis zum Samstagabend in Potsdam geschnürt. Vereinbart wurde eine Anhebung der Gehälter im Gesamtvolumen von acht Prozent über eine Laufzeit von 33 Monaten – die etwa eine Million Beschäftigten sollen jedoch mindestens 240 Euro mehr im Monat verdienen. „Das ist das beste Ergebnis seit ganz vielen Jahren“, frohlockte Verdi-Chef Frank Bsirske nach seinem letzten großen Tarifabschluss, bevor er im September aufhört. Für Erzieher, Lehrer, Polizei und Rettungskräfte gibt es auch wegen struktureller Veränderungen zum Teil erhebliche Zuwächse – in der Pflege sprach Bsirske gar von einem „spektakulären Erfolg“. Verdi-Landesbezirksleiter Martin Gross sieht einen „großen Schritt, um Anschluss an die Bezahlung bei Bund und Kommunen zu halten“. Dank der Verbesserungen könnten die Länder nun im Ringen um die besten Köpfe punkten. Das Paket im Überblick.

Wie setzt sich Lohnplus zusammen? Rückwirkend zum 1. Januar 2019 werden die Entgelte der Landesbeschäftigten im Gesamtvolumen von 3,2 Prozent erhöht – davon sind 3,01 Prozent für die sogenannte lineare Anhebung vorgesehen. Der Minimumzuwachs beträgt hier 100 Euro. Zum 1. Januar 2020 gibt es weitere 3,2 Prozent im Volumen (3,12 Prozent als lineare Komponente und mindestens 90 Euro) sowie zum 1. Januar 2021 noch einmal 1,4 Prozent (1,29 Prozent linear und mindestens 50 Euro). Auszubildende erhalten zum 1. Januar 2019 und 2020 jeweils 50 Euro mehr.

Darüber hinaus gibt es nun eine Aufwertung der Einstiegsgehälter (Stufe eins der Entgelttabelle) in allen 15 Entgeltgruppen, um den Landesdienst für Neueinsteiger lukrativer zu machen. Diese Aufwertung beträgt im Volumen rund elf Prozent und erfolgt in zwei Schritten zum 1. Januar 2020 sowie zum 1. Oktober 2020. Bsirske zufolge profitieren davon insbesondere die unteren und mittleren Lohngruppen.

Zum Vergleich: Vor einem Jahr hatten die Gewerkschaften mit Bund und Kommunen ein Gehaltsplus von durchschnittlich 7,5 Prozent für 30 Monate verabredet.

Was gewinnen die Pflegekräfte? Verdi hatte für jede Pflegekraft zusätzlich 300 Euro auf die Lohnerhöhung gefordert, konnte dies aber nicht durchsetzen. Dennoch soll es eine echte Aufwertung geben, wie die Gewerkschaft betont: Nunmehr erhält jeder Beschäftigte in diesem Bereich jeweils 120 Euro zusätzlich im Monat. Auch die Anwendung der kommunalen Pflege-Tabelle wertet Verdi als Erfolg der hohen Streikbeteiligung in den Zentren für Psychiatrie. Irene Gölz, Landesfachbereichsleiterin im Gesundheitswesen, verweist auf die Vorarbeit der Bundesregierung, die mit dem Pflegestärkungsgesetz den Tarifparteien die Aufwertung der Pflegeberufe ermöglicht hätte. Diese Chance sei im Länderbereich erstmals genutzt worden.

Wie endet der Grundsatzstreit um die Entgeltordnung? „Den Frontalangriff der Länderarbeitgeber auf die Grundlagen der Entgeltordnung haben wir abgewehrt“, freute sich der Beamtenbund-Chef Ulrich Silberbach. Deren Forderung nach einer Neubewertung des sogenannten Arbeitsvorgangs klinge harmlos, „hätte aber flächendeckend zu einer zum Teil deutlich schlechteren Eingruppierung für die Beschäftigten geführt“. Dies hätte jede lineare Erhöhung aufgefressen, was die Gewerkschaften verhindert hätten. Selbstkritisch ergänzte er: „Gerade in den Mangelberufen hätten wir die Wettbewerbsfähigkeit des öffentlichen Dienstes nachhaltiger stärken müssen.“

Wie bewerten die Arbeitgeber das Paket? Die Arbeitgeber müssen in jeder Tarifrunde einen großen Abstimmungsaufwand betreiben, um die Vorstellungen aller Finanzminister parteiübergreifend und ohne offenen Streit zu vereinen. Am Ende sprach der Verhandlungsführer der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), der Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD), angesichts der „hohen Forderungen der Gewerkschaften“, von einem „guten Kompromiss“. Die Einigung sei für die Länder ein finanzieller Kraftakt, gewährleiste aber Planungssicherheit für 33 Monate. Es sei sichergestellt, dass die Belegschaften an der positiven Finanzentwicklung der Länder teilhaben, „ohne dass wir die Finanzierung von Neueinstellungen sowie den Abbau des Investitionsrückstaus und der Schulden aus dem Blick verlieren“.

Was kostet der Tarifabschluss? Die Tarifeinigung soll die der TdL angeschlossenen Länder (ohne Hessen) während der Laufzeit etwa 7,3 Milliarden Euro kosten. Eine Übertragung des Ergebnisses auf die Beamten, Richter und Versorgungsempfänger ist da noch nicht eingerechnet. Vom baden-württembergischen Finanzministerium lagen dazu kurz nach dem Abschluss noch keine Zahlen für das Land vor.

Was bedeutet die Einigung für Beamte? Sowohl der Beamtenbund als auch Verdi fordern, wie üblich, die zeit- und inhaltsgleiche Übernahme des Tarifabkommens auf die 2,3 Millionen Beamten und Versorgungsempfänger der Länder. Eine Übertragung „eins zu eins“ dürfte wegen der strukturellen Veränderungen nicht möglich sein. Zudem will der Beamtenbund Baden-Württemberg mit Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) ein gesondertes Paket aushandeln. Darüber will Landesbundchef Kai Rosenberger sowohl mit der Ministerin als auch mit den Landtagsfraktionen in den kommenden Wochen intensiv reden.