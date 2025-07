Handelsdeal: Deal mit Trump: US-Autos sollen bald zollfrei in EU kommen

2 Importeure von europäischen Autos müssen in den USA künftig einen Zoll in Höhe von 15 Prozent zahlen - andersherum soll es keine Zölle mehr geben. (Archivbild) Foto: Lars Penning/dpa

Viele Details des Handelsdeals zwischen der EU und den USA sind bislang nicht bekannt. Nun wird in Brüssel allerdings etwas bestätigt, was europäische Autohersteller nicht freuen dürfte.











Brüssel - Autos aus den USA sollen als Teil des Handelsdeals mit US-Präsident Donald Trump künftig zollfrei in die Europäische Union importiert werden können. Das bestätigte eine EU-Beamtin in Brüssel einen Tag nach der Einigung in Schottland. Die EU erhebt bislang auf Autoimporte aus den USA einen Zoll in Höhe von zehn Prozent.