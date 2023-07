1 Im Daimler-Stammwerk in Stuttgart-Untertürkheim geht es künftig stärker um die Elektromobilität. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Stuttgart - Das Daimler-Stammwerk in Stuttgart-Untertürkheim bekommt das Kompetenzzentrum Elektromobilität. Darauf haben sich nach monatelangen harten Verhandlungen der Betriebsrat und die Werkleitung geeinigt, wie beide Parteien mitteilen. Michael Häberle, Betriebsratschef in Untertürkheim, und Werkleiter Frank Deiß hatten seit Oktober federführend verhandelt. Der Fokus des Standorts mit insgesamt etwa 18 000 Beschäftigten liegt laut der komplexen Vereinbarung künftig auf elektrischen Antriebskomponenten – Batterien und elektrischen Antriebssystemen. Der Konzern plant demnach Investitionen von mehr als 400 Millionen Euro für die Transformation des Standorts Untertürkheim, zu dem sechs Werkteile gehören. Der Standort am Neckar spielt damit in den Planungen des Konzerns, der den Bau von Elektro-Fahrzeugen in den kommenden Jahren massiv vorantreiben will, eine zentrale Rolle.