Einige Verweigerer, viele Abbrecher: Die schlechtesten Dschungelprüflinge aller Zeiten

Mut, Ekelresistenz und Durchhaltevermögen - das sind die Tugenden, die im Dschungelcamp gefragt sind. Doch nicht jeder Promi wächst in den Prüfungen über sich hinaus: Einige machten weniger mit Heldentaten von sich reden als mit abgebrochenen Herausforderungen oder null erspielten Sternen.

Seit Jahren gehört das Dschungelcamp zu den härtesten Reality-Formaten im deutschen Fernsehen. Die Prüfungen gelten als Gradmesser für Mut und Teamgeist - schließlich entscheidet jede bestandene Aufgabe über das Abendessen der gesamten Gruppe. Doch im Laufe der Staffeln zeigte sich immer wieder, wie schnell persönliche Grenzen erreicht sind: Aus Angst, Ekel oder offener Verweigerung brachen mehrere Kandidatinnen und Kandidaten ihre Prüfungen frühzeitig ab oder blieben ganz ohne einen einzigen Stern.

Die Abbrecher Der erste Verweigerer in der Geschichte der Sendung war Jimmy Hartwig. Der Ex-Fußballer brach in der zweiten Staffel im Jahr 2004 eine Challenge namens "Perlentaucher" ab.

Auf Hartwig folgte 2011 Ex-"GNTM"-Kandidatin Sarah Knappik in Staffel fünf. Sie verweigerte die Dschungelprüfung "Raus aus den Mulden" und brach die Prüfung "Ab durch die Wand" ab. Insgesamt musste sie in ihrer Staffel sechsmal antreten. Nach Auseinandersetzungen mit ihren Mitcampern, die ihr den Ausstieg nahelegten, verließ sie das Camp mehr oder weniger freiwillig.

Für Reality-Sternchen Georgina Fleur wurde es 2013 in Runde sieben unbequem. Die Dschungelprüfung "Dschungelkloake" brach sie ab. Mit insgesamt sieben Prüfungen ist sie auf den vorderen Plätzen der am meisten absolvierten Prüfungen seit Format-Start. Moderator Mola Adebisi ("Spinnenschock") musste in der achten Staffel und Reality-Kandidatin Sara Kulka ("Hölle der Finsternis") in der neunten Ausgabe passen.

Eine Mehrfachverweigerin trat in Staffel zehn auf. Helena Fürst brach 2016 gleich zweimal ab ("Dschungelspielplatz", "Auf Floß geht's los"), "Das Dschungellabor" verweigerte sie komplett. In den Staffeln elf und zwölf blieb es dagegen ungewöhnlich ruhig - kein Promi sprach während einer Prüfung den fatalen Satz "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".

Ab Staffel 13 im Jahr 2019 häuften sich die Abbrüche wieder: Gisele Oppermann, Danni Büchner und Manuel Flickinger gaben jeweils in ihren Staffeln auf. 2022 traten Eric Stehfest, Harald Glööckler und Anouschka Renzi gar nicht erst zu ihren Prüfungen an. 2023 brach Djamila Rowe ab - sie ist allerdings nicht die einzige Abbrecherin, die später dennoch zur Dschungelkönigin gewählt wurde.

In der Anfang 2024 ausgestrahlten 17. Staffel endeten gleich vier Prüfungen vorzeitig. Für einen Negativrekord sorgte dabei Leyla Heiter, die gleich dreimal abbrechen musste ("Ich bin im Spa - Holt mich hier raus!", "Repara-Tortur", "Passion"). Abbruch Nummer vier ging auf das Konto von Kim Virginia. Im "Bäh-Tonmischer" wurden sie und Ex-"GNTM"-Model Anya Elsner in einer Mischtrommel festgeschnallt und mussten zusammen elf Fragen beantworten. Kakerlaken, Ameisen, Mehlwürmer und Fleischabfälle erschwerten das Quiz. Die weinende Kim musste die Prüfung kurz vor Ende abbrechen. Sie gab zu Protokoll, keine Luft mehr bekommen zu haben.

Auch in dem im Sommer 2024 ausgestrahlten Legenden-Spin-off war "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zu hören. Elena Miras (32) hielt es bei einer Prüfung gegen die spätere Gewinnerin Georgina Fleur nicht lange in einer Art Sarg aus ("Alles was quält").

In Staffel 18 setzte sich die Serie der Abbrüche weiter fort. Sam Dylan musste gleich drei Prüfungen vorzeitig beenden ("Eruptions-Störung", "Jäger der verlorenen Sterne", "Kfz-WÜRGstatt"). Anna-Carina Woitschack stieg bei "Murwillumbah Sun" aus. Selbst Dschungelkönigin Lilly Becker brach gemeinsam mit Maurice Dziwak die Prüfung "Stock-Schauer" ab. Zusätzlich gingen zwei weitere Prüfungen ganz ohne Sterne aus.

Die Null-Sterne-Fraktion

Auch in den Jahren zuvor gab es immer wieder Null-Sterne-Prüfungen, die auf mangelnde Leistung beruhten. 2024 konnte etwa Abbrecherin Kim Virginia beim "Großen Preis von Murwillumbah" ein weiteres Mal nicht punkten: Als blinde Fahrerin (Kim) musste sie auf die Anweisungen ihres tauben Beifahrers (Mike) hören, als gestenreicher Wegweiser fungierte der stumme Twenty4Tim. Kurzum: Mit einer schlechten Kommunikation sorgte das Trio für null Sterne. Jasmin Herren, Linda Nobat und Anouschka Renzi scheiterten zwei Jahre zuvor an derselben Prüfung.

Auch Abbrecherin Danni Büchner, die insgesamt zwölfmal antreten musste, scheiterte im Duo mit Prince Damien sowie mit Elena Miras. Letztere versemmelte später im Legenden-Dschungelcamp mit Mitstreiterin Sarah Knappik eine weitere Prüfung. Beide wurden auf einer Wippe über ein tiefes Becken voller Fischabfälle und Dschungelschleim platziert und abwechselnd in die Brühe getunkt, während sie Aufgaben wie das rückwärts Buchstabieren von "Afrika" lösen mussten. Zwar fanden sie einige richtige Antworten, scheiterten jedoch daran, die erspielten Sterne über eine Eisenstange zu werfen.