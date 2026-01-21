Einige Verweigerer, viele Abbrecher: Die schlechtesten Dschungelprüflinge aller Zeiten

Mut, Ekelresistenz und Durchhaltevermögen - das sind die Tugenden, die im Dschungelcamp gefragt sind. Doch nicht jeder Promi wächst in den Prüfungen über sich hinaus: Einige machten weniger mit Heldentaten von sich reden als mit abgebrochenen Herausforderungen oder null erspielten Sternen.
Seit Jahren gehört das Dschungelcamp zu den härtesten Reality-Formaten im deutschen Fernsehen. Die Prüfungen gelten als Gradmesser für Mut und Teamgeist - schließlich entscheidet jede bestandene Aufgabe über das Abendessen der gesamten Gruppe. Doch im Laufe der Staffeln zeigte sich immer wieder, wie schnell persönliche Grenzen erreicht sind: Aus Angst, Ekel oder offener Verweigerung brachen mehrere Kandidatinnen und Kandidaten ihre Prüfungen frühzeitig ab oder blieben ganz ohne einen einzigen Stern.