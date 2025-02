In den kommenden Tagen und Wochen stehen mehrere für Wintersport-Fans interessante Weltmeisterschaften an. Wo können Sportbegeisterte live einschalten?

Für so manchen Wintersport-Fan bricht am heutigen 4. Februar wohl eine besonders heiße Phase der Saison an. In den kommenden Wochen finden mehrere Weltmeisterschaften statt, darunter die Biathlon- und Ski-Alpin-WM. Hier ein Überblick, wo es die Events auch im deutschen TV oder via Stream zu sehen gibt.

Ski-Alpin-WM ab 4. Februar

Prestigeträchtig wird es bereits heute im österreichischen Saalbach Hinterglemm. Zwischen dem 4. Februar und 16. Februar finden dort die FIS Alpine World Ski Championships 2025 statt. Los geht es gegen 16 Uhr mit der Eröffnungsfeier, die in einer "Sportschau"-Ausgabe im Ersten zu sehen sein wird. In den ersten Tagen wird der Sender berichten - entsprechend auch per Stream über die ARD-Mediathek oder "Sportschau.de". Danach geht es ab dem 11. Februar im ZDF in "sportstudio live"-Sendungen, in der ZDF-Mediathek oder über "sportstudio.de" in die Wettkämpfe. Auch Eurosport berichtet live.

Lesen Sie auch

Rennrodel-WM ab 6. Februar

Ab dem 6. Februar gehen die Rennrodler im kanadischen Whistler an den Start. Auch hier sind die Wettbewerbe teils über Angebote des Ersten zu sehen. Während die Mixed-Wettbewerbe am 6. Februar nur auf "Sportschau.de" gezeigt werden, werden die Doppelsitzer beispielsweise einen Tag später auch im TV übertragen.

Biathlon-WM ab 12. Februar

In die Schweiz verschlägt es Wintersport-Fans zwischen dem 12. Februar und 23. Februar. Dort findet in diesem Jahr die Biathlon-WM statt. Eurosport möchte laut einer Mitteilung rund 15 Stunden Live-Berichterstattung bieten. Die Angebote von ARD und ZDF berichten ebenfalls. Im Zweiten werden beispielsweise am 14. Februar der Sprint der Frauen über 7,5 Kilometer und einen Tag später der 10-Kilometer-Sprint der Männer übertragen.

Nordische Ski-WM ab 26. Februar

Im norwegischen Trondheim beginnen am 26. Februar die Nordischen Skiweltmeisterschaften. In diesem Rahmen werden im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sowie bei Eurosport (47 Stunden geplant) abermals Übertragungen zu sehen sein. Im ZDF und der Mediathek sehen Fans beispielsweise am 27. Februar den Sprint der Frauen und Männer im Langlauf. Am 28. Februar steht laut Senderangaben unter anderem das Skispringen der Frauen auf dem Programm.

Weitere Wintersport- und WM-Events

Neben den bereits erwähnten Meisterschaften stehen zahlreiche weitere Wintersport-Events an. Auf der Internetseite der Sportschau findet sich beispielsweise ein Zeitplan mit Wettbewerben, die zwischen dem 4. und 9. Februar entweder im TV oder per Livestream übertragen werden. Das ZDF zeigt laut Ankündigung in den kommenden Wochen unter anderem auch das Finale des Eisschnelllauf-Weltcups sowie Durchgänge vom Skifliegen- und Snowboard-Weltcup. Eurosport plant unterdessen daneben Übertragungen rund ums Ski Mountaineering, Curling, Freestyle Ski und Snowboard sowie Eiskunstlauf.