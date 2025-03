Einheitspreis gilt bis Ende April: Im Wirtshaus gibt es wieder Nachschlag

1 Der Wirt Matthias Hönes (links) verlängert Aktion noch einmal. Foto: Eva Herschmann

Im Wirtshaus am Alten Postplatz in Waiblingen können Gäste einen Monat länger alle Gerichte zum Preis von 8,90 Euro schlemmen.











Als der Waiblinger Gastronom Matthias Hönes vor etwas mehr als einem Jahr zum ersten Mal einen Einheitspreis für alle Gerichte auf der Speisekarte einführte, wunderten sich viele – und noch mehr nutzten die Gelegenheit, Rostbraten und Co. zum Schnäppchenpreis zu schlemmen. Verbunden war das Ganze mit einer freiwilligen Spende für ausgesuchte Hilfsorganisationen. Mittlerweile geht die Aktion, die mit gutem und günstigen Essen auch noch Gutes schafft, in die dritte Runde. Eigentlich sollte Ende März Schluss sein, doch Matthias Hönes gibt einen Nachschlag. Bis Ende April können die Gäste im Wirtshaus am Alten Postplatz in Waiblingen für 9,80 Euro alles essen, worauf sie Lust haben.