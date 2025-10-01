Einheitsdenkmal made in Stuttgart: Ein schwäbischer Zankapfel in Berlin

Seit Jahren steht das von der Stuttgarter Agentur Milla & Partner geplante Einheitsdenkmal in Berlin auf der Kippe. Ein Dokumentarfilm rollt die komplexe Historie auf.
„Obstschale“, „Wippe“ – die etwas saloppen, vom Volksmund geprägten Bezeichnungen für das noch immer unvollendete Freiheits- und Einheitsdenkmal in Berlin behagen Johannes Milla, Gründer und Kreativdirektor der Stuttgarter Design- und Kommunikationsagentur Milla & Partner, nicht wirklich. Eine Wippe bewege sich viel zu schnell, erklärt er beim Ortstermin im Kino Atelier am Bollwerk. Dort wurde am Montagabend der von der Stuttgarter Medien- und Filmgesellschaft geförderte Dokumentarfilm „Die Einheit ist eine Baustelle“ über den Dauer-Zankapfel auf der Berliner Schlossfreiheit gezeigt.