Eingriff wohl geplant: Francis Ford Coppola offenbar im Krankenhaus

1 Francis Ford Coppola soll sich im Krankenhaus befinden. Foto: imago images/SOPA Images/Valeria Ferraro

Der Regie-Altmeister Francis Ford Coppola befindet sich aktuell offenbar in einem Krankenhaus in Italien. Medienberichten zufolge sei er in einer Klinik in Rom.











Francis Ford Coppola (86) soll sich aktuell in einem italienischen Krankenhaus befinden. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Der Oscarpreisträger und Regie-Altmeister, etwa bekannt für Klassiker wie die "Der Pate"-Trilogie und "Apocalypse Now", liege laut der italienischen Tageszeitung "Corriere della Sera" im Tor-Vergata-Krankenhaus in Rom.