Eingestellter Fernverkehr: Warum sich die Bahn bei Extremwetter so schwertut

Ob Hitze, Stürme oder Schnee wie am Wochenende: Bei Extremwetterlagen können sich Fahrgäste auf die Bahn oft nicht verlassen. Das hat Fachleuten zufolge auch politische Gründe.
Berlin - Der derzeitige Winter zeigte im Norden Deutschlands am vergangenen Wochenende mit Sturm "Elli" erstmals was in ihm steckt - und stürzte damit weite Teile des Landes in ein Verkehrschaos. Insbesondere auf der Schiene geriet der Verkehr aus den Fugen. Fahrgäste mussten Verspätungen und Zugausfälle hinnehmen. Die Bahn stellte den Fernverkehr in der betroffenen Region zeitweise sogar komplett ein. Am Hamburger Hauptbahnhof strandeten Tausende Reisende.