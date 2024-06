Eingespieltes Team: Harry Potter-Serie hat Showrunnerin und Regisseur gefunden

1 In den Filmen verkörperte Daniel Radcliffe den Zauberlehrling Harry Potter. Foto: imago/United Archives

Für die angekündigte "Harry Potter"-Serie soll ein Duo die Verantwortung übernehmen, das schon bei der mehrfach ausgezeichneten Dramaserie "Succession" zusammengearbeitet hat.











In der Zauberschule Hogwarts wird offenbar mehr denn je Intrige an der Tagesordnung sein. Denn für die Umsetzung der mit Hochspannung erwarteten HBO-Serie über das magiebegabte Waisenkind Harry Potter wurde laut US-Branchenseite "Deadline" nun ein Duo engagiert, das die Hinterlist in Serienform quasi kultivierte: Laut des Berichts werden Drehbuchautorin Francesca Gardiner und Regisseur Mark Mylod, die zuvor schon tragende Säulen des Erfolgs der Serie "Succession" waren, für die "Harry Potter"-Serie verantwortlich zeichnen.