Gefangen in Tiefgarage - so erlebt ein Tankstellen-Chef aus Burladingen die Nacht

Eingesperrt in Stuttgart

1 Die Feuerwehr schnitt das Tor auf und erlöste die Autofahrer. Foto: @abu.ko313/TikTok

Über mehrere Stunden konnten Hunderte Autofahrer nicht aus einer Stuttgarter Tiefgarage ausfahren. Unter ihnen war auch ein Burladinger, der die Szenerie schildert.











Diese Nacht wird Abdullah Koteiche so schnell nicht vergessen. Einem Bericht des Schwarzwälder Boten zufolge wollte der Burladinger eigentlich mit zwei Freunden einen gemütlichen Abend in Stuttgart erleben. Dieser endete allerdings mit einem mehrstündigen Aufenthalt in einer Tiefgarage.