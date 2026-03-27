Eingeschleppte Arten: Gefährliche Ameisenart erstmals in Deutschland entdeckt

Erstmals ist in Deutschland die Asiatische Nadelameise nachgewiesen worden. Ihre Stiche können allergische Schocks auslösen. Was Forschende im Stuttgarter Rosensteinpark entdeckten.
Stuttgart - In einem Stuttgarter Stadtpark ist eine neue eingeschleppte Ameisenart entdeckt worden, deren Stich zu allergischen und damit lebensgefährlichen Schocks führen kann. Nach Angaben der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (Frankfurt) und der Stuttgarter Universität Hohenheim ist es der erste gesicherte Nachweis einer Asiatischen Nadelameise in Deutschland.